BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 122,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 123,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 122,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'354 BKW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,31 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 121,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 0,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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