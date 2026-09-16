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16.09.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 122,50 CHF.

BKW
122.64 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 122,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,00 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'245 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 33,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 0,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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