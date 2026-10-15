BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BKW
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 119,40 CHF.
Die BKW-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 119,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Bei 119,10 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'264 BKW-Aktien.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,98 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16:29
|BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BKW (finanzen.ch)
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW am Donnerstagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW legt am Donnerstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer (AWP)
|
09.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)