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15.10.2026 16:29:00

BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BKW

BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BKW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 119,40 CHF.

BKW
119.78 CHF -0.48%
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Die BKW-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 119,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Bei 119,10 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'264 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,98 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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