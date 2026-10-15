BKW Aktie News: BKW am Donnerstagmittag Verlust reich

Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 119,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,10 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,10 CHF. Bisher wurden heute 5'515 BKW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 53,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 3,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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