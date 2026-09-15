BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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15.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BKW
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 123,50 CHF abwärts.
Die BKW-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 123,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 123,30 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 123,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'714 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,90 CHF ab. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 1,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 CHF.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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