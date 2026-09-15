BKW Aktie News: BKW gibt am Nachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 122,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'451 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 122,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 123,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 18'181 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,55 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,89 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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