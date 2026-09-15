BKW Aktie News: BKW tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 122,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'404 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die BKW-Aktie bis auf 122,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 12'797 BKW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Mit einem Zuwachs von 49,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 121,90 CHF fiel das Papier am 02.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,89 CHF je BKW-Aktie.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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