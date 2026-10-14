BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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14.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag stabil
Die Aktie von BKW hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BKW-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 119,40 CHF.
Die BKW-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 119,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'767 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 119,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 118,80 CHF. Mit einem Wert von 119,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 1'509 Stück.
Bei 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 53,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 3,60 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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