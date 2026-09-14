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BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

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14.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BKW. Zuletzt fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,80 CHF ab.

BKW
125.45 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 125,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'582 Punkten steht. Bei 125,50 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 125,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 1'491 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 31,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 121,90 CHF fiel das Papier am 02.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 3,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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