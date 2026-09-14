BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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14.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von BKW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 125,10 CHF.
Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 125,10 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 124,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 125,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'399 BKW-Aktien.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 46,68 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 2,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,77 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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