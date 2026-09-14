BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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14.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von BKW zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Bei der BKW-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 126,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 126,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'624 Punkten tendiert. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,10 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 125,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,90 CHF. Zuletzt wechselten 4'703 BKW-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Abschläge von 3,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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