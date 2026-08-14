BKW Aktie News: BKW am Freitagvormittag freundlich

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 131,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 131,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 584 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Bei einem Wert von 129,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,99 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 19.08.2026 gerechnet. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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