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14.08.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Nachmittag fester

BKW Aktie News: BKW am Nachmittag fester

Die Aktie von BKW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 131,40 CHF zu.

BKW
131.40 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 131,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,70 CHF. Bei 131,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'241 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 28,39 Prozent niedriger. Am 12.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,45 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,99 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,81 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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