BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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14.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 131,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 131,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 131,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 131,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'536 BKW-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 39,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 1,52 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,99 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BKW am 19.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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