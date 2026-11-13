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13.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW verteidigt am Freitagvormittag Tendenz
Die Aktie von BKW hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 126,60 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Bei der BKW-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 126,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 126,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 126,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'156 BKW-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,34 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,86 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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