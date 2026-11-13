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13.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 127,30 CHF.
Das Papier von BKW legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 127,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,20 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'784 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Gewinne von 41,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,58 Prozent.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,86 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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