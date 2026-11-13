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13.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW schiebt sich am Freitagmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 127,70 CHF.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 127,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 127,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'825 BKW-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,20 CHF) erklomm das Papier am 19.01.2026. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 29,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,87 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,86 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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