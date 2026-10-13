BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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13.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW zieht am Vormittag an
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 119,00 CHF zu.
Das Papier von BKW legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 119,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Bei 119,00 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 118,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'110 BKW-Aktien.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,28 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,98 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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