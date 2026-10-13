BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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13.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 118,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 118,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 119,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,40 CHF. Zuletzt wechselten 12'684 BKW-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Gewinne von 54,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Abschläge von 2,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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