BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 130,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Bei 130,70 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,70 CHF. Zuletzt wechselten 1'613 BKW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 129,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF.

Die BKW-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.08.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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