BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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13.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BKW. Zuletzt stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 131,30 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 131,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 131,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'698 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,50 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,99 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Am 07.09.2027 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,82 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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