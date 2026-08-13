BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag seitwärts

Mit einem Kurs von 130,50 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 130,70 CHF. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,90 CHF nach. Bei 130,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 8'946 Stück.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 40,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (129,50 CHF). Abschläge von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,99 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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