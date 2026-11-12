BKW Aktie News: BKW am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 127,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 128,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'667 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 29,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,51 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,93 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie im Plus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt

BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch