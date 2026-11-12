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12.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 126,80 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 126,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 128,50 CHF. Mit einem Wert von 128,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 10'337 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,11 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 10,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,93 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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