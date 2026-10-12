BKW Aktie News: BKW macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 118,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 118,50 CHF. Mit einem Wert von 117,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'414 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 55,25 Prozent Luft nach oben. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,62 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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