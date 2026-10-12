BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 117,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 118,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 117,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'712 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Mit Abgaben von 2,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter