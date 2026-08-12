BKW Aktie News: BKW am Vormittag kaum bewegt

Mit einem Kurs von 131,40 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Die BKW-Aktie legte bis auf 132,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 131,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 132,10 CHF. Zuletzt wechselten 1'577 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,65 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,10 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,99 CHF belaufen.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,82 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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