BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 130,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 129,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 132,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 25'377 BKW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2026 bei 129,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,99 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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