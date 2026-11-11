BKW Aktie News: BKW am Vormittag im Minusbereich

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 127,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 127,60 CHF ein. Bei 127,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 2'605 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 29,19 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 10,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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