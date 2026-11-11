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11.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 127,00 CHF ab.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 127,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 126,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'092 BKW-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,37 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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