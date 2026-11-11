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11.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 127,50 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 127,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'103 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 126,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'642 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 180,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 41,33 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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BKW am 11.11.2026
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