BKW Aktie News: BKW am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 127,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'103 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 126,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'642 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 180,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 41,33 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie im Plus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt

BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch