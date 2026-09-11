BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 124,60 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 124,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,60 CHF aus. Bei 125,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'165 BKW-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
|
04.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.