BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 124,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,60 CHF aus. Bei 125,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'165 BKW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 2,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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