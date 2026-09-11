BKW Aktie News: BKW gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von BKW konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 125,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Bei 126,30 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'827 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Bei einem Wert von 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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