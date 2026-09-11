BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 126,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'519 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 126,30 CHF. Bei 125,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'369 BKW-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,63 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,25 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 CHF belaufen.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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