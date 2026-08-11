BKW Aktie News: BKW macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 131,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BKW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,40 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'476 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. 39,23 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,99 CHF je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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