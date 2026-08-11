BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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11.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von BKW zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 131,60 CHF.
Bei der BKW-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 131,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Die BKW-Aktie legte bis auf 132,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'868 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 39,44 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,99 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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