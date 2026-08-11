BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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11.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag nahe Nulllinie
Die Aktie von BKW zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BKW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 131,70 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 131,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 132,40 CHF. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 131,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'432 BKW-Aktien.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 130,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF.
Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,82 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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