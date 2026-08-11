Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’641 0.1%  SPI 20’608 0.1%  Dow 53’945 -0.1%  DAX 26’408 0.3%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 6’563 0.4%  Gold 4’392 0.1%  Bitcoin 52’108 0.6%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 87.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
US-KI-Giganten unter Druck: Kimi K3 aus China fordert Anthropic und OpenAI heraus
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: TUI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Mittag nahe Nulllinie

BKW Aktie News: BKW am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von BKW zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BKW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 131,70 CHF.

BKW
131.61 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 131,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 132,40 CHF. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 131,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'432 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 130,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,82 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt

BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter

BKW-Aktie leichter: AKW Leibstadt geht vorübergahend vom Netz

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BKW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BKW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.78 S3CBQU
Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’640.55 11.08.2026 15:01:32
Long 14’010.74 19.51 SRB8KU
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

BKW AG 131.60 0.00% BKW AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.