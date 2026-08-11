BKW Aktie News: BKW am Mittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 131,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 132,40 CHF. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 131,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'432 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 130,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,82 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt

BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter

BKW-Aktie leichter: AKW Leibstadt geht vorübergahend vom Netz