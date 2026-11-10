BKW Aktie News: BKW behauptet sich am Vormittag

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der BKW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 126,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'158 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 126,50 CHF. Die BKW-Aktie sank bis auf 126,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 494 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,56 Prozent. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Abschläge von 8,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.

Redaktion finanzen.ch

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