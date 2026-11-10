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10.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BKW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 128,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 128,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 131,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49'684 BKW-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 39,91 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,64 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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