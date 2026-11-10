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10.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag gefragt
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,5 Prozent auf 130,70 CHF.
Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 130,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 131,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'738 BKW-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 37,87 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird BKW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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