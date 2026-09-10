BKW Aktie News: BKW gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Um 09:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'553 Punkten steht. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 126,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 126,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'172 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. 44,94 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 3,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,89 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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