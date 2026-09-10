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10.09.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von BKW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 125,90 CHF.

BKW
125.95 CHF -1.53%
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Die BKW-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 125,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 125,30 CHF. Bei 126,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 8'472 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 45,75 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 3,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,77 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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