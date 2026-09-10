BKW Aktie News: BKW am Mittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 126,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 125,80 CHF. Mit einem Wert von 126,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'398 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 31,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 121,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 CHF belaufen.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,77 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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