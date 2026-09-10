BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 126,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 126,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 125,80 CHF. Mit einem Wert von 126,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'398 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 31,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 121,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 CHF belaufen.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,77 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16:29
|BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum (AWP)
Analysen zu BKW AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.