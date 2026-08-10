BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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10.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Montagvormittag stabil
Die Aktie von BKW hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BKW-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,60 CHF an der Tafel.
Die BKW-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,60 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der BKW-Aktie ging bis auf 131,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'701 BKW-Aktien umgesetzt.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 39,44 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 130,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,14 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte BKW am 19.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,82 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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