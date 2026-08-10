BKW Aktie News: BKW am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 131,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'505 Punkten realisiert. Bei 131,30 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,80 CHF. Bisher wurden heute 15'905 BKW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 28,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2026 (130,10 CHF). Mit Abgaben von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,99 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,82 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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