BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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10.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Montagmittag stabil
Die Aktie von BKW zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die BKW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 131,50 CHF.
Die BKW-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,50 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'540 Punkten steht. Bei 132,30 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 131,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'437 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Am 08.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,06 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,99 CHF aus.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 19.08.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.
Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,82 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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