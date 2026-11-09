BKW Aktie News: BKW wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 125,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten realisiert. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,40 CHF nach. Bei 125,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 1'528 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,20 CHF) erklomm das Papier am 19.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,70 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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