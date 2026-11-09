BKW Aktie News: BKW am Montagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 126,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 127,00 CHF. Mit einem Wert von 125,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'397 BKW-Aktien.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 42,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 9,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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