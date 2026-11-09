BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 126,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 126,60 CHF. Bei 125,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 6'711 Stück.

Am 19.01.2026 markierte das Papier bei 180,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,45 Prozent. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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