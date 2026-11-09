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09.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BKW. Das Papier von BKW konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 126,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 126,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 126,60 CHF. Bei 125,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 6'711 Stück.
Am 19.01.2026 markierte das Papier bei 180,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,45 Prozent. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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