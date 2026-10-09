BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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09.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BKW. Zuletzt konnte die Aktie von BKW zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 117,40 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 117,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,80 CHF. Bisher wurden heute 1'720 BKW-Aktien gehandelt.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,30 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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